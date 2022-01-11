اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

شاب صومالى يحصل على منصب رفيع فى وزارة الخارجية الأمريكية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:45 ص
شاب صومالى يحصل على منصب رفيع فى وزارة الخارجية الأمريكية الشاب الصومالى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل الشاب الصومالى حمزة ورفا على منصب رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاقتصادية في ولاية مينيسوتا الأمريكية عن تعيين الصومالي حمزة ورفا، نائب رئيس وكالة التنمية الاقتصادية والتنمية، في منصب الامن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان في وزارة الخارجية الأمريكية.

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبه كامالا هاريس بجهود حمزة ورفا كشخصية رئيسية في الجالية الصومالية في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر، أن حمزة ورفا شاب صومالي، شغل سابقًا منصب نائب رئيس وزارة التوظيف والتنمية الاقتصادية في مينيسوتا، ويستعد أيضًا لتمثيل جميع الأمريكيين.

 


شاب صومالى

الصومال

وزارة الخارجية الأمريكية

الامن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة