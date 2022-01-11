شاب صومالى يحصل على منصب رفيع فى وزارة الخارجية الأمريكية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حصل الشاب الصومالى حمزة ورفا على منصب رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاقتصادية في ولاية مينيسوتا الأمريكية عن تعيين الصومالي حمزة ورفا، نائب رئيس وكالة التنمية الاقتصادية والتنمية، في منصب الامن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان في وزارة الخارجية الأمريكية.

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبه كامالا هاريس بجهود حمزة ورفا كشخصية رئيسية في الجالية الصومالية في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر، أن حمزة ورفا شاب صومالي، شغل سابقًا منصب نائب رئيس وزارة التوظيف والتنمية الاقتصادية في مينيسوتا، ويستعد أيضًا لتمثيل جميع الأمريكيين.