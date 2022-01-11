سول تبحث مع واشنطن وطوكيو إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

سول أ ش أ

بحث المبعوث النووى لكوريا الجنوبية "نوه كيو-دوك"، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكى "سونغ كيم"، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى جديد.

وذكرت وزارة الخارجية فى سول - وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - أن الجانبين شددا على أهمية الحفاظ على موقف دفاعى مشترك ثابت على أساس التحالف القوى بين البلدين، مضيفة أن المبعوثين اتفقا على الحاجة إلى إدارة مستقرة للوضع الأمنى فى شبه الجزيرة الكورية على أساس التعاون الوثيق ومواصلة العمل لإحياء جهود السلام بالمنطقة.

وفى السياق، أشارت الوزارة إلى أن "نوه" أجرى اتصالا هاتفيا منفصلا مع نظيره اليابانى "تاكيهيرو فوناكوشي"، حيث اتفقا على مواصلة التواصل الوثيق بينهما فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية قد أعلنت، فى وقت سابق من اليوم، رصد ما يبدو أنه صاروخ باليستى أطلقته كوريا الشمالية من منطقة داخلية باتجاه البحر الشرقي.