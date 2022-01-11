سفير الفاتيكان لـ"اليوم السابع": رسالة منتدى الشباب "العودة معا" إيجابية ومشجعة

كتبت رباب فتحى

أعرب سفير الفاتكيان فى مصر نيقولاوس هنري، عن سعادته للمشاركة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، لافتا إلى إنه أمضى عامين فى مصر.



سفير الفاتيكان

وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات المنتدى إن المنتدى يحمل أهمية خاصة لأنه تم تنظيمه فى وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة مثل وباء كورونا، مشيدا بشعار المنتدى "العودة معا" الذى يحمل دلالات وآمال للتغلب على الوباء ومواجهة التحديات معا بمسئولية ولكن هذه المرة من خلال إشراك الشباب، الذين ينتمى إليهم المستقبل.

وأضاف أن المنتدى فرصة للعمل معا من أجل مناقشة قضايا ملحة مثل تغير المناخ والتحديات الأخرى التى يواجهها الجميع باختلاف أعراقهم وأديانهم وألوانهم. وقال إن مصر ستستضيف قمة المناخ كوب 27 فى نهاية هذا العام وستناقش أكثر هذه القضية وستعمل من أجل التوصل إلى حلول.

وأكد أن رسالة المنتدى إيجابية ومشجعة للغاية، فمفادها أننا نلتقى فى فترة ما بعد الجائحة لعمل ما فى وسعنا لمواجهة هذه التحديات وتحديد الأهداف المشتركة وتعزيز مواهب الشباب حيث أنهم القادرون على إيجاد الحلول.