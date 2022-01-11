سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 11-1-2022

كتبت ريهام الباشا

سجل سعر الدينار الكويتى تباينا أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-1-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.55 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 49.54 جنيه للشراء، و 52.01 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.16 جنيه للشراء، و 52.08 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.69 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.69 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.55 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.55 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.37 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.16 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي 47.99 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.