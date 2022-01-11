ووفقا لأسعار الوقود المعلنة اليوم، فقد بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 374800 ليرة بزيادة قدرها 23400 ليرة، فيما وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 387600 ليرة بزيادة قدرها 24200.. بينما وصل سعر صفيحة المازوت 393400 ليرة بزيادة قدرها 33000 ليرة في الصفيحة.

وسجل سعر قارورة الغاز (10 كيلو) 345,500 ليرة بزيادة قدرها 26,200 ليرة.

وشهدت أسعار الوقود زيادات متتالية على مدار الأسابيع الماضية بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ أدنى مستوياته بعد تشكيل الحكومة في العاشر من سبتمبر الماضي، حيث سجل أقل من 14 ألف ليرة للدولار بالسوق و12800 ليرة بمنصة صيرفة الرسمية، ولكن سرعان ما ارتفع حتى بلغ اليوم مستويات غير مسبوقة على الإطلاق بسبب الخلافات السياسية التي تعطل المضي قدما في عملية الإصلاح وصولا إلى خطة إنقاذ وتعافي للبلاد.

وفي غضون ذلك، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية رقما قياسيا جديدا إذ بلغ متوسط السعر 32300 ليرة لكل دولار بزيادة قدرها 800 ليرة خلال ساعات العمل الأولى لتعاملات اليوم عن متوسط السعر مساء أمس الذي ناهز 31500 ليرة لكل دولار.



وينعكس ارتفاع سعر الصرف في السوق غير الرسمية على سعر جميع السلع والخدمات وخصوصا المستوردة منها. كما ينعكس بشكل مباشر على سعر الوقود إذ ألزم مصرف لبنان شركات توزيع الوقود بتوفير نسبة من قيمة المحروقات بالدولار في حين أن التسعير والبيع يتم بالعملة المحلية.