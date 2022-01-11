زاخاروفا تعلن استعداد بلادها لمزيد من العمل مع واشنطن بشأن الضمانات الأمنية

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها مستعدة لمزيد من العمل مع الولايات المتحدة والغرب حول الضمانات الأمنية.

وقالت زاخاروفا ـ في تصريحات لقناة "سولوفيوف لايف" الروسية اليوم الثلاثاء، "سنرى كيف سيستمر العمل مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المحادثات الروسية - الأمريكية في جنيف كانت مهنية وبناءة وعملية، من جهتنا، أظهرنا هذا النهج ومستعدون لمزيد من العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب".

واختتمت المشاورات الروسية الأمريكية الخاصة بقضايا الضمانات الأمنية في 10 يناير في جنيف، وفي 12 يناير ستناقش روسيا مخاوفها في المجال الأمني ​​وكذلك المشاريع الروسية بشأن الضمانات الأمنية في اجتماع بروكسل لمجلس الناتو.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية في 17 ديسمبر 2021 مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية وإجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في الناتو.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات الناطقة باسم البيت الأبيض بشأن تضليل روسي حول مفاوضات جنيف تدعو للأسف، مشيرة إلى أن الخبراء الروس قدموا تقييما مناسبا.

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأن روسيا ستكذب بشأن نتائج مفاوضات الاستقرار الإستراتيجي: "لقد سمعنا تصريحات الخبراء بالأمس، وكان بها تطابق في بعض النواحي مع تقييماتنا، واختلفت مع البعض الآخر".

وتابعت:" سأنطلق من تصريحات أولئك، الذين وجدوا في المفاوضات، ما تقوله ساكي يدعو إلى الحيرة والأسف الشديد"، وكانت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عبرت في وقت سابق عن رفضها تصريحات واشنطن بشأن محادثات جنيف، لافتة إلى أن النهج الأمريكي يظهر تدني ثقافة التفاوض.

وقالت السفارة في بيان على موقعها في (فيس بوك): "نرفض بشدة مثل هذه التلميحات، حيث إن التصريحات الرسمية الروسية متطابقة بالكامل مع الوقائع"، مؤكدة أن روسيا أظهرت أقصى درجات الشفافية بشأن هذا الحوار منذ البداية.

وانتقدت السفارة الروسية النهج الأمريكي، وأضافت في بيانها: "في المقابل، نتوقع انفتاحا متبادلا من الجانب الأمريكي أيضا وندعو زملاءنا الأمريكيين إلى التخلي عن المضاربات، التي لا أساس لها من الصحة في العلاقة بشركائهم في المحادثات".

وجاء بيان السفارة الروسية تعليقا على ما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في وقت سابق، والتي قالت فيها:"إن الولايات المتحدة لا تتفاجأ إذا ما تعمدت روسيا التضليل بشأن نتيجة المحادثات في جنيف بشأن الاستقرار الاستراتيجي".