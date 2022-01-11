روسيا تعلن إنجاز بناء مجموعة آليات قتالية يقودها الإنسان الآلي

وكالات

أعلن مدير أهم منشأة روسية لإنتاج التقنيات الروبوتية إنجاز مشروع "ماركر"، الذي يقوم على إنشاء روبوتات يمكنها أن تقود آليات تحمل أسلحة وتُستخدم لأغراض عسكرية.

وقال المدير التنفيذي لمنشآة تصنيع الروبوتات، يفغيني دودوروف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "انتهينا من إنجاز مشروع ماركر".

وما اصطلح على تسميته بـ"ماركر" عبارة عن آلية يقودها الإنسان الآلي. وتزن الآلية نحو 3 أطنان. ويمكنها أن تحمل مختلف الأسلحة.

كما تضمن مشروع "ماركر" وضع تكنولوجيا التعاون بين عدة روبوتات. وقال مدير منشأة تصنيع الروبوتات إن مشروع "ماركر" أسفر عن وضع عدد كامل من التكنولوجيات أهمها تكنولوجيا التعاون بين أجهزة الروبوت الأرضية.

وتم في إطار مشروع "ماركر" الذي بدأ العمل فيه قبل ما يزيد على 3 أعوام إنشاء آليتين مجنزرتين و3 آليات ذات عجلات يقودها الإنسان الآلي القادر على التعرف على الأشياء التي تصادفه على الطريق.

وقد أثبت روبوت "ماركر" براعته خلال تجربة استخدامه في حراسة قاعدة الصواريخ الفضائية "فوستوتشني" في شرق روسيا.