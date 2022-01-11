رسائل الرئيس السيسى بجلسة تغيرات المناخ بمنتدى شباب العالم 2022.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اعتبارا من 2023 سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، مضيفا: "تكلفة هذا النوع من السيارات غالية وبنية أساسية ضخمة علشان يبقا السيارة تعمل بشكل أو بآخر".
ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى تصريحات الرئيس السيسي، خلال جلسة "الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ" لمواجهة التغير المناخي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم..
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