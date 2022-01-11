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رسائل الرئيس السيسى بجلسة تغيرات المناخ بمنتدى شباب العالم 2022.. إنفوجراف

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:59 م
رسائل الرئيس السيسى بجلسة تغيرات المناخ بمنتدى شباب العالم 2022.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اعتبارا من 2023 سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، مضيفا: "تكلفة هذا النوع من السيارات غالية وبنية أساسية ضخمة علشان يبقا السيارة تعمل بشكل أو بآخر".
 
ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى تصريحات الرئيس السيسي، خلال جلسة "الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ" لمواجهة التغير المناخي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم..
 
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الإنسان المخلوق الوحيد على الأرض القادر على "الهدم والإصلاح"

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منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022

شرم الشيخ

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