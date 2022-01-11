رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال النظافة والإشغالات ويكلف بإصلاح أعمدة الإنارة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، جولات مكثفة فى شوارع المدينة، لإجراء زيارة تفقدية لمختلف الأحياء للتأكد من رفع القمامة َوالمخلفات وأيضاَ تفريغ الصناديق أولاً بأول حرصاً علي سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم.

وشملت الحملة متابعة أعمال الإشغالات والتعديات على الشوارع وإزالتها ورفع كفاءة هذه المناطق، وأثناء التوجه للمرور والمتابعة علي منطقة جنوب، قام احد المواطنين بمنطقة الشيراتون بالإبلاغ عن ميل أحد اعمدة الكهرباء الأمر الذي يعرض حياة المارة للخطر، وعلى الفور أصدر العميد طارق لطفي تعليماته بإصلاح العامود وصيانته بعد التنسيق مع شركة الكهرباء لإنهاء الأزمة..

واختتمت الحملة جهدها اليومي بمتابعة منطقة موقف سيارات سرفيس البياضية، للتأكد من مدى استجابة الباعة والتزامهم باماكنهم وأتباعهم للتعليمات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاهتمام برفع كفاءة النظافة والإشغالات وفي إطار المتابعة الدورية للأعمال اليومية بالمدينة نفذت رئاسة مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات بمختلف الشوارع والأحياء..

وفى نفس السياق استقبل العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وفد من إدارة مدرسة القباحي الغربي، حيث قام محمود عبده سيد مدير المدرسة، بإهداء درع وشهادة شكر وتقدير للعميد طارق لطفي، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة ودوره الفعال في دعم العملية التعليمية.

وأعرب الوفد عن شكرهم لرئيس المدينة على تعاونه الفعال مع المدرسه والمنظومة التعليمية بصفة عامة داخل المدينة وتلبية كافة متطلباتها والمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات التعليمية، ومن جانبة أشار العميد طارق لطفي، إلى اعتزازه بذلك التكريم، لافتاً أنه سيظل داعما للمنظومة التعليمية ومستمراً في العمل بإخلاص لكل ما يحقق تقدم الوطن وازدهاره .



أعمال النظافة والإشغالات بشوارع مدينة الأقصر



جولات رئيس مدينة الأقصر على أعمال النظافة والإشغالات



رفع المخلفات بشوارع الأقصر



رئيس المدينة يكلف بإصلاح أعمدة الإنارة وصيانتها