رئيس فرنسا يستبدل عقوبات الحبس بالغرامات المالية

كتبت: هناء أبو العز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيتم تطبيق الغرامات بدلا من السجن على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن أقل من عام.

وأكد ماكرون خلال زيارته لمدينة نيس، أنه سيتم تعميم فرض الغرامات الثابتة على جميع الجرائم التي تنص على عقوبة بالسجن تقل عن عام واحد، مؤكدا أن هذا المبدأ أثبت فاعليته في مواضيع تتعلق بالمخدرات.

وأشار الرئيس إلى أن توسيع مبدأ الغرامات ليشمل عدة قضايا أخرى، موضحا أنه تمت كذلك مضاعفة غرامة التحرش في الشارع ولاسيما في المواصلات العامة ضد النساء، 3 أضعاف لتبلغ 300 يورو.

وأعرب ماكرون عن أمنيته بتشكيل قوات عمل جمهورية للتدخل في الحالات الطارئة في بعض الأحياء التي تواجه صعوبات، وذلك من أجل تأمينها.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي قبيل انتخابات رئاسية في فرنسا مقررة في 10 أبريل ، حيث من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة هذه المرة بين ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.