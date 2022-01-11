رئيس تنفيذى لبورصة عملات رقمية ينضم لقائمة أغنى مليارديرات العالم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الرئيس التنفيذى لواحدة من بورصات العملات الرقمية أصبح واحدا من أغنى الأشخاص فى العالم.

وذكرت الصحيفة أن تشانجبينج زهاو، الذى يدير بورصة العملات الرقمية بينانس، قد انضم إلى صفوف كبار المليارديرات فى العالم بصافى ثروة لا يقل عن 96 مليار دولار، وفقا لحسابات جديدة من مؤشر بلومبرج للمليارديرات الذى نشر أمس الاثنين.

وأوضحت الشبكة أن ثروة زهاو المتوقعة ستنافس الآن ثروة مؤسسة شركة أوراكل لارى إليسون وسيتجاوز ثروة رجل الأعمال الهندى موكيس أمبانى، الذى زادت ثروته أيضا خلال العامين الماضيين.

ورأت شبكة سى إن إن أن صعود رجل الأعمال الصينى - الكندى يشير إلى التكوين السريع للثروة فى عالم العملات الرقمية سريع الحركة.

ولفتت سى إن إن إلا أن المسئولين الآخرين فى عالم التشفير حققوا أيضا مكاسب ضخمة من ارتفاع قيمة العملات الافتراضية، حيث أصبح كل من مبتكر عملة الإيثيريوم،ومؤسس كوين باس، براين أرمسترونج من أصحاب المليارات.

واصل الملياردير الأمريكى إيلون ماسك تصدره لقائمة أثرياء العالم العشرة، مع حدوث تغيرات فى إجمالى الثروات، ووفق حسابات "فوربس" المعتمدة على إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية فى 7 يناير2022 (آخر يوم تعاملات فى الأسبوع الماضى)، شهدت القائمة تصدر إيلون ماسك رئيس "تسلا" التنفيذى بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وشهدت القائمة تغيرات طفيفة فى إجمالى ثروات أغنى 10 أشخاص على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضى الذى شهد تراجع مؤسس أمازون، جيف بيزوس، إلى المرتبة الثالثة بعد انخفاض ثروته بنحو 699 مليون دولار، وحفاظ مؤسس ميتا، مارك زوكربيرج، على المرتبة السادسة التى صعد إليها مؤخرًا بين أكبر 10 أثرياء فى العالم رغم انخفاض ثروته بنحو 233 مليون دولار.