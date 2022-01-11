دفاع متهمى واقعة "سيدة بولاق" يطلب البراءة ومحام الضحية: "الجريمة ثابتة بالفيديو"

كتب أحمد الجعفرى

استمعت محكمة جنح بولاق الدكرور لمرافعة دفاع المتهمين فى واقعة الاعتداء على "سيدة بولاق الدكرور".

ودفع بلال نصر المحامى ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وعدم صحة التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها، لافتعالها بعض الإصابات، وطلب عرضها على الطب الشرعى احتياطيًا.

وقال إن هناك اتجاه للتصالح بين الطرفين، وطلب فى نهاية مرافعته ببراءة المتهمين من تهمة البلطجة واستعراض القوة.

فيما طلب علاء مسلم المحامى ودفاع المجنى عليها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بناء على ما توفر لدى المحكمة من أدلة وبراهين من بينها اعترافات المتهمين، ومقاطع فيديو للواقعة، وتحريات المباحث، وتابع "مسلم"، أن من بين دفوعه توافر القصد الجنائي بأركانه تجاه المتهمين والترصد بالمجنى عليها.