دراسة: السجائر الالكترونية تسبب التهابا بالشعب الهوائية وضيقا بالتنفس

كتبت أمل علام

توصلت دراسة جديدة إلى أن التعرض للنيكوتين غير المباشر من السجائر الالكترونية VAPING يضاعف خطر إصابة الشباب البالغين بأزيز بالصدر، ونظرت الدراسة في أمراض الجهاز التنفسي لدى 2000 شاب على مدى 5 سنوات، أولئك الذين يستنشقون دخان السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



السجائر الالكترونية

أكدت الدراسة، أن النتائج يمكن أن تساعد في تشكيل أساس لحظر التدخين الإلكتروني Vaping في الأماكن العامة، حيث أصبح استخدام السيجارة الإلكترونية شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، ولكن لا يُعرف سوى القليل عن الآثار الصحية المحتملة للتعرض السلبي للبخار المنبعث من هذه الأجهزة.

توصلت دراسة جديدة إلى أنها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسعال والصفير وضيق التنفس لدى الشباب الذين لا يدخنون أو المدخنين.

وقال العلماء، إن النتائج يمكن أن تصبح جزءًا من "الأساس المنطقي المقنع" لحظر استخدام السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكتروني الأخرى في الأماكن العامة.

قام فريق من جامعة كاليفورنيا بتحليل المعلومات التي قدمها أكثر من 2000 مشارك في دراسة صحة الأطفال في جنوب كاليفورنيا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة، لقد جمعت هذه الدراسة معلومات سنوية مفصلة عن صحة الجهاز التنفسي، وتدخين النيكوتين النشط، والتعرض للتبغ التقليدي منذ عام 2014، وتم متابعة المشاركين، الذين كان متوسط أعمارهم 17 عامًا، لمدة 5سنوات حتى عام 2019.

سجل الباحثون ما إذا كان الأطفال يعانون من أعراض التهاب الشعب الهوائية، على سبيل المثال سعال يومي في الصباح لمدة 3 أشهر متتالية، أو احتقان غير مرتبط بنزلة برد، أو مصابين بالتهاب الشعب الهوائية سواء أبلغوا عن أزيز أو ضيق في التنفس.

كشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة Thorax ، أن الأشخاص الذين تعرضوا للنيكوتين السلبي من التدخين الإلكتروني - ولا يدخنون أو يدخنون - كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الأزيز بالصدر مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لها، كما أنهم كانوا أكثر عرضة ب 3 مرات للإبلاغ عن أعراض التهاب الشعب الهوائية، ومرتين للإبلاغ عن ضيق في التنفس.

وقالت الصحيفة، إن المشاركين الذين تعرضوا لتدخين النيكوتين غير المباشر خلال أي من سنوات الدراسة كانوا أكثر عرضة لاستخدام التبغ أو منتجات القنب بأنفسهم أو تعرضوا للتدخين السلبي.

وكتبوا: "هذه الدراسة هي الأولى التي تصف الآثار السلبية للتعرض للتدخين الإلكتروني للنيكوتين على أعراض الجهاز التنفسي"، مضيفين ، أنه إذا كان سببيًا، فإن الحد من التعرض للسجائر الإلكترونية المستعملة في المنزل من شأنه أن يقلل من عبء أعراض الجهاز التنفسي وسيوفر سببًا منطقيًا مقنعًا لتنظيم استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة.