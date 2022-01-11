وأضاف جروشكو - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، قبل يوم من المحادثات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي - : "نحن ذاهبون إلى هناك بتوقعات واقعية، ونأمل أن تكون هذه المحادثات جادة وعميقة حول المشاكل الرئيسية والجوهرية للأمن الأوروبي"، موضحا أن حلف شمال الأطلسي التزم الصمت لسنوات عديدة بشأن هذه المشاكل واعتبر موقف موسكو غير مهم.

وتابع الديبلوماسي الروسي:" أن كل شيء يأتي في الوقت المناسب، وليس من المبالغة القول إن لحظة الحقيقة ستأتي في علاقتنا مع الحلف". يُذكر أن محادثات في إطار اجتماع مجلس "روسيا-الناتو" تنطلق غدا الأربعاء، فى بروكسل حول الضمانات الأمنية الروسية، حيث يترأس ألكسندر جروشكو الوفد الروسي.

يُشار إلى أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف أكد في وقت سابق من اليوم أن بلاده لا ترى حتى الآن داعيا للتفاؤل بشأن نتائج المحادثات الروسية - الأمريكية في جنيف حول الضمانات الأمنية.

وقال بيسكوف للصحفيين:"حتى الآن، يمكننا القول، لا نرى أي سبب مهم للتفاؤل ويستحق تقييما إيجابيا".. مضيفا: "أن ما يهم في المفاوضات هي النتائج، وليست عملية التفاوض في حد ذاتها، وليس هناك ما يمكن قوله حول النتائج حتى الآن"، مشيرا إلى أن هناك عدة جولات أخرى قادمة ستسمح بفهم أوضح.