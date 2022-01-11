خلال ساعات.. سماع الشهود فى محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية المرابطين"

كتب إيهاب المهندس

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وجاء فى أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل الإرهابى هشام عشماوى عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.