حياة كريمة.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الغاز والاتصالات بالحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً مع المهندس محمد قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي والمهندسة مها عبد الستار مدير عام منطقة الشرقية بالشركة المصرية للإتصالات، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء قطاعات الغاز والاتصالات بالشرقية ومسؤولي وحدة حياه كريمة بالديوان العام.



استهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة إسراع الخطي في الإنتهاء من تنفيذ مشروعات حياه كريمة الجاري تنفيذها بقرى مركز الحسينية لتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وتغيير شكل الحياه للأفضل.



كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرى مركز الحسينية، وكذا القرى التي تم الإنتهاء من توصيل الغاز بها والقرى المحرومة على مستوى المحافظة ، وتمت الإشارة إلى أنه تم تحديد القرى المحرومة وذلك بعد أن تم الإنتهاء من توصيل الخدمة لعدد 86 قرية وجاري العمل بـ 94 قرية أخرى، ليشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الغاز بقرية سعود وباقي القري بمركز الحسينية.



أكد محافظ الشرقية على ضرورة مد خطوط الغاز الطبيعي للمناطق غير المخدومة من المناطق المخدومة لتوصيل الغاز باعتباره مصدر نظيف للطاقة ومنتج يقدم للمواطن بطريقه آمنه وسليمة، وكذلك سرعة الإنتهاء من توصيل الغاز بالتوازي مع أعمال الرصف الجارية بـ (سعود / بحر البقر – سعود / المناجاة – سعود / صان الحجر / فاقوس / الحسينية / سعود) لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.



كما كلف محافظ الشرقية مدير عام منطقة الشرقية بالشركة المصرية للاتصالات بتصحيح مسارات خطوط الإتصالات بحيث لا تتعارض مع توصيل خطوط الغاز الطبيعي بقرى حياه كريمة وذلك لضمان تقديم خدمة مميزه للمواطنين.



وفي نهاية الاجتماع، تم استعراض إحتياجات المحافظة الفعلية لإنشاء مدارس ما بين ( جديد – إحلال كلي وجزئي – توسعات ) بالقرى ، وذلك إستكمالاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وتمت الإشارة إلى أن قري المحافظة بحاجة إلى إنشاء 410 مدرسة لإستيعاب 5230 فصل وتستلزم توفير 165 قطعة أرض لإقامة المدارس عليها، ليصدر المحافظ توجيهاته لوكيل أول وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مدير هيئة الابنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن لإتخاذ اللازم نحو توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس عليها للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.