حى الدقى يدرب موظفيه على استخدام الكمبيوتر لمحو الأمية الرقمية

كتب سيد الخلفاوى

نفذ حي الدقي بالجيزة مبادرة هى الأولى من نوعها، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، تستهدف محو الأمية الرقمية لجميع العاملين في حي الدقي من خلال عقد دورات تدريبية داخل الحي لاكتساب مهارات التعامل مع الكمبيوتر بما يتوافق مع السياسية العامة للدولة ورؤية مصر 2030.

وفى سياق متصل، وبناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمحافظة علي الانضباط في الشارع، شن حي الدقي حملة إشغالات مسائية بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة المقدم عمرو سالم، وتحت اشراف رئيس الحي اللواء أحمد عبد الفتاح.

واستهدفت الحملة الكافيهات لمراجعة التراخيص وضبط مخالفة تقديم الشيشة ورفع كافة الإشغالات للمخالفين وتم تحرير 8 محاضر إشغال للطريق العام ومصادرة 63 "شيشة"، ورفع 76 إشغال وذلك فى شارع مكة ومحي الدين وميدان الثورة وشارع التحرير، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.