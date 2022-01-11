حبس متهم وبراءة 3 آخرين فى قضية جديدة للمتهمين بـ"تقديم كفن عين شمس"

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، بحبس متهم سنة وبرأت 3 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كفن عين شمس".

وكانت محكمة جنح مستأنف عين شمس، قضت أيضا فى القضية ذاتها خخفت الحكم على متهمين اثنين آخرين من الحبس 3 سنوات إلى الحبس سنتين وبرأت 3 متهمين ليصبح إجمالى المحبوسين فى القضية المحالين إلى محكمة الجنح 3 متهمين وإجالى اللذين حصلوا على البراءة 6 متهمين. وفى القضية ذاتها أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية اليوم محاكمة 3 متهمين بالقضية ذاتها "فيديو تقديم الكفن"، في اتهامهم بالشروع في قتل مواطن واحتجازه وإجباره على توقيع ايصالات أمانة لجلسة 15 فبراير، لحضور المتهمين من محبسهم.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس، حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت "النيابة العامة" فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما وبعد إخطار الشرطة.

وأضافت التحقيقات بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضي لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.