تلاميذ مدرسة بشمال سيناء ينظمون ممرا شرفيا لمعلمتهم يوم إحالتها للمعاش.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

فاجأ تلاميذ مدرسة متعب هجرس الابتدائية بشمال سيناء، معلمتهم راوية أبو النجا، بممر شرفى لها يوم خروجها للمعاش ومغادرتها المدرسة فى آخر يوم عمل لها.



واصطف تلاميذ المدرسة على جانبى مدخل المدرسة الكائنة بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء، وهم يصفقون فى لحظة خروج معلمتهم من مدرستها فى آخر يوم عمل لها، بعد أن تعذر إقامة حفل تكريم لها بسبب حالات وفاة فى القرية الكائنة بها المدرسة.



وفاجأ موقف التلاميذ معلمتهم، ولم تسيطر على دموعها فرحا بهذا التقدير المعبر، وأعلنت مدرسة متعب هجرس الابتدائية، أن هذا الاحتفاء جاء من جانب التلاميذ، وتمثل بممر شرفي يليق بمعلمة يصفونها بـ"معلمة الأجيال"، لأنه على يديها تعلم كثير من التلاميذ الذين أصبحوا فى مواقع مهمة الآن وحملة شهادات عليا.



وأوضح بيان المدرسة التى تحمل اسم متعب هجرس وهو أحد المناضلين من أبناء قبائل سيناء خلال فترة احتلال سيناء، أنه جرى تأجيل حفل التكريم نظرا لحالات الوفاة بالقرية، وسيجرى تنظيم احتفال بحضور كافة قيادات الإدارة التعليمية وأولياء الأمور ورموز القرية.



وقال محمد زاهر، رئيس مجلس الأمناء بتعليم شمال سيناء، أن من المصادفات أن من بين من قام بعمل الممر الشرفي من التلاميذ، هم أبناء تلاميذ سبق وأن علمتهم المعلمة أثناء الدراسة فى القرية.



وأضاف، أنه يجرى الترتيب لعمل احتفال يليق بمعلمة أجمع الكل أنها كانت صاحبة رسالة تعليمية وهدف وأدت دورها منذ بدأت حتى بلغوها سن التقاعد دون كلل.





المدرسة



الممر الشرفى



تلاميذ مدرسة ابتدائية بشمال سيناء ينظمون ممرا شرفيا لمعلمتهم يوم إحالتها للمعاش



تلاميذ مدرسة ابتدائية بشمال سيناء ينظمون ممرا شرفيا لمعلمتهم



طابور وممر شرقى تحية للمعلمة