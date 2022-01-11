اليوم السابع
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تعيين 33 شاباً واستخراج 156 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة حرفة بشمال سيناء

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:26 م
تعيين 33 شاباً واستخراج 156 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة حرفة بشمال سيناء وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 33 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 242 شاباً مسجلين من راغبى العمل.
 
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 79 شهادة قياس مستوى المهارة، و 77 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .
 
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية باستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 59 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي 29 ألفاً و500 جنيه ، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة بالمديرية 617 عاملا.
 
وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة ، وتلقى شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 2368 عاملا.
 
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى بشمال سيناء

العمالة غير المنتظمة

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