تعميم مشروع التسجيل للساعات المعتمدة إلكترونيًا بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووحدة الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فهد كمال الدين مدير وحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووحدة الذكاء الاصطناعي ، والدكتور كريم كمال المنسق العام لوحدة البرمجيات، وأعضاء اللجنة العليا.

ناقش الاجتماع تطوير الدفع الفورى وتنظيم الخدمات وتصنيفها بها، ومقترح تعميم مشروع التسجيل للساعات المعتمدة إلكترونيًا وإدارة أعمال الامتحانات واللجان رقمياً، على أن يتم البدء بكلية التجارة، كما نوقش خلال الاجتماع إمكانية تقديم مقترح لورشة عمل المرحلة الثانية من نظام المجالس طبقاً لمتطلبات الشعب، كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة إرسال خطابات للجهات الخارجية للتدريب على تقنيات تحليل علوم البيانات على أن تحدد التكلفة طبقاً لكل برنامج تدريبي بوحدة الذكاء الاصطناعي.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدة مقترحات منها عقد ندوات تثقيفية وتعريفية للعاملين بالجامعة فيما يخص التحول الرقمي ودور البرمجيات في الميكنة والحوكمة، و مشروع ميكنة نظم المعلومات الإدارية MIS، ومقترح تعميم الملصق الالكتروني للسيارات