تعليم الوادى الجديد: تشغيل مدرسة الخارجة الثانوية الجديدة للبنات بالطاقة الشمسية

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على مواصلة العمل فى تركيب الألواح الشمسية بمقر مدرسة الخارجة الثانوية للبنات استعدادًا لتشغيل المدرسة بالطاقة الشمسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فى استغلال الطاقة الشمسية، التي تتميز بها المحافظة، في نسبة سطوع الشمس طوال النهار.

وأشار وكيل التعليم أثناء متابعته مع مدير إدارة الخارجة التعليمية لسير منظومة العمل إلى خطة العمل في تشغيل المدرسة بالكامل بالطاقة الشمسية، لتشغيل كافة الأجهزة وإضاءة المعامل والفصول والإضاءة الليلية بالمدرسة.

وأكد مدير التعليم أهمية الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم لتوليد الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة.



وفي سياق متصل تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، ومدير إدارة الخارجة التعليمية سير العمل ودفع الطاقة الإنتاجية بالأقسام المختلفة بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، حيث شهد قسم التصنيع بالمدرسة إنتاج العديد من المخبوزات والعجائن والعديد من المنتجات، وكذا قسم الألبان فى إنتاج المواد الغذائية المصنوعة من الألبان (الزبادى - الجبن بكافة أنواعه)، فضلا عن تجهيز مزرعة المدرسة استعدادا للزراعة.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أهمية منتجات المدارس الزراعية بأنها صحية وآمنة خالية من أى كيماويات أو مواد حافظة، بالإضافة لجودتها وأسعارها التنافسية، التى من شأنها تخفيف العبء عن المستهلك، مشيرا إلى أهمية التعليم الفنى وربطه بسوق العمل الحر من خلال التدريبات العملية للطلاب وصقل مهاراتهم وتنميتها لتخريج أجيال مستقبلية ذات مهارات فائقة ينتظرها سوق العمل الحر.