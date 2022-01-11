اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل دخول وخروج 37 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:45 ص
تسجيل دخول وخروج 37 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 37 سفينة خلال عمليات التدوال .

وأكدت المنطقة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة السفن، فقد سجل الميناء دخول  8 سفن حاويات وخروج 8 سفن ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .


كما سجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة وسفينة حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .





 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة