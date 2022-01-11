تسجيل دخول وخروج 37 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام



أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 37 سفينة خلال عمليات التدوال .



وأكدت المنطقة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة السفن، فقد سجل الميناء دخول 8 سفن حاويات وخروج 8 سفن ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .





كما سجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة وسفينة حاويات .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .











