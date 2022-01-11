تسجيل دخول وخروج 37 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 37 سفينة خلال عمليات التدوال .
وأكدت المنطقة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة السفن، فقد سجل الميناء دخول 8 سفن حاويات وخروج 8 سفن ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة وسفينة حاويات .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
تسجيل دخول وخروج 37 سفينة بموانئ بورسعيدالثلاثاء، 11 يناير 2022 11:45 ص
ميناء بورسعيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيدالإثنين، 10 يناير 2022 02:35 م
رغم الرياح.. موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعى وشحن 6 آلاف طن صودا كاويةالأحد، 09 يناير 2022 04:15 م
اقتصادية "قناة السويس": تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بموانئ بورسعيدالسبت، 08 يناير 2022 02:36 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة