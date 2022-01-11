اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:11 م
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ترشيد المياه وتغيرات المناخ أهداف التنمية المستدامة على أولويات منتدى الشباب

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:57 م
ترشيد المياه وتغيرات المناخ أهداف التنمية المستدامة على أولويات منتدى الشباب منتدى شباب العالم
كتبت منال العيسوى

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تناقش النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، عدادا من المحاور والقضايا الدولية الهامة وخاصة أهداف التنمية المستدامة مثل ترشيد المياه وتغيرات المناخية والتحول الرقمي.
 
على مدار اليومين التاليين، تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية، منها سبل مواجهة التغيرات المناخية من جلاسكو إلى شرم الشيخ، بالتوازى مع أعلان استضافة مصر سوف لقمة المناخ "COP 27"، ومستقبل الرعاية الصحية.
 
وتتضمنت أيضا أجندة المنتدى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر باعتبارها هدف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بالقضاء على الفقر والتمكين الاقتصادى للشرائح المجتمعية الأكثر فقرا، كما تم مناقشة المبادرات التنموية حول العالم، ومنها مبادرة حياة كريمة، كمثال مصرى ناجح، يمثل مبادرة تنموية تحقق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وحصدت العديد من الإرشادات الدولية بجانب عرض أمثلة أخرى من دول العالم.
 
كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى ببعض الجلسات النقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائى والسلم والأمن العالمي، كما تشمل فعاليات المنتدى ريادة الأعمال لتبادل الخبرات والتحديات والنجاحات، وهو ما يتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين بالمنتدى.
 
ويركز المنتدى هذا العام على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،  لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء (كوفيد 19)،  والقدرة على تحويل هذا التحدى لفرص استثمارية ناجحة. 
 
جدير بالذكر أن إدارة المنتدى تنظم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، وتمت مطالبة 5 آلاف شاب وشابة للمشاركة في النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى، وتم اختيار عدد منهم يمثل الشباب من مصر ومختلف دول العالم.

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تغير المناخ

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اليوم السابع بلس

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