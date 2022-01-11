تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحى ببنى حدير فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قام محمد بكرى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف ،بمعاينة ورفع إحداثيات قطعة أرض بقرية بني حدير بهدف البدء في إجراءات تخصيصها لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي لخدمة أهالي القرية.

كما تم متابعة مشروع رفع كفاءة كوبري مدخل قرية بني حدير على ترعة الإبراهيمية، وأعمال صيانة بيارات تخفيض منسوب المياه الجوفية بالقرية، بالإضافة إلى متابعة المشروع القومي لتبطين الترع وذلك بترعة المنصور، يأتي ذلك ضمن المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات التنموية والخدمية بدائرة المركز.

وبحسب بيان لمحافظة بنى سويف،نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة وضبط المخالفات من إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحلات والأسواق العشوائية بشوارع ومحاور مدينة الواسطى.

وتمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة، حيث تم ضبط أكثر من 66 حالة إشغال تنوعت بين عربات باعة جائلين ولافتات.