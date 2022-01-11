اليوم السابع
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تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بوسط مدينة الأقصر.. صور

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:52 م
تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بوسط مدينة الأقصر.. صور تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق
الأقصر – أحمد مرعى

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شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الاقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واستهدفت الحملة شوارع خالد بن الوليد والمدينة وموقف البياضية  وشارع مدرسة الصنايع ومنطقه أبوالجود وطريق الكورنيش، وذلك بمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر والرائد علي  بكري والنقيب عبدالله سلطان من شرطة المرافق ، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية 24 اشغال، و8 بائع متجول، و2 منشأه بدون ترخيص، و4 تصالح كمامات، و3 مقهى تقدم "شيشة" وضبط 17 "شيشة"، و6 ميكروفون ازعاج، و27 مضبوطات متنوعة، و39 ازالات إدارية.

وفى نفس السياق قاد رجال مباحث المرافق بالأقصر بقيادة الرائد محمد العادلى رئيس المباحث، والنقيب محمد فتحي علي رئيس وحدة المرافق بإسنا، حملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ويقول عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، أنه أسفرت مجهودات تلك الحملة عن تحرير 14 محضر إشغال و5 باعة متجولين، و6 مخالفات نظافة، و2 شيشة و7 مخالفات ضبط شيشة، و9 مضبوطات و3 إدارة منشأة بدون ترخيص، و31 إزلات إدارية.

تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بوسط مدينة الأقصر (1)
تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بوسط مدينة الأقصر (1)

 

تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بوسط مدينة الأقصر (2)
تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بوسط مدينة الأقصر (2)

 

تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بوسط مدينة الأقصر (3)
تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بوسط مدينة الأقصر (3)

 

تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بوسط مدينة الأقصر (4)
تحرير 130 محضر ومخالفة فى حملات لشرطة المرافق بوسط مدينة الأقصر (4)

 


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