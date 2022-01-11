تحديد هوية عامل عثر على جثته ضمن ضحايا غرق سيارة بنهر النيل بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الشاب الذي تم انتشال جثته اليوم الثلاثاء، من ضحايا غرق سيارة نقل بنهري النيل، في منشأة القناطر بالجيزة، مساء أمس الإثنين، يدعى "محمد صبري" وتم نقله إلى المستشفى تمهيدا لإنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بتسليم جثمانه لذويه ودفنه.

وينشر اليوم السابع أسماء 5 من العمال المفقودين في حادث غرق سيارة نقل بنهر النيل، في منشأة القناطر بالجيزة، مما أسفر عن مصرع عدد من العمال بينهم فتيات.

والمفقودون هم كلا من :

شروق ياسين محمد، ندى أحمد حسن، وزياد أحمد حسين، هاجر هاني، دعاء نبيل عبد السلام.

بينما تم انتشال 3 جثث وهم "سعيد مسعد محمد، زينب عبد المؤمن، محمد صبري"

والناجون من الحادث هم كلا من :

محمد عبيدو عبد الغني، رقية مرسي حسين، هدى نبيل عبد السلام، شروق سامي عبد الفتاح، أمير ناصر فاروق، محمد فاروق فؤاد، محمد ربيع شعبان، محمد سمير عبد الغفار، محمد خالد عودة، مصطفى حماده الصعيدي، فاروق شكري عرفة، إبراهيم سعيد عبد الصمد، محمد صبحي خليفة، شهد بلال محمد، فتحي عباس فتحي.

وتلقت النيابة العامة مساء أمس الإثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

هذا وقد ألقي القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.