تأجيل محاكمة 6 أجانب بتهمة قتل مصرى فى حدائق القبة لـ10 أبريل المقبل

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة 6 متهمين أجانب، بتهمة قتل مواطن مصرى عمدا مع سبق الإصرار، بسبب علاقة بينه وبين شقيقة أحدهم، إلى جلسة 10 أبريل المقبل، لورود تقرير الطب الشرعي.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى يفيد بعثورهم على أحد الأشخاص بالمنطقة مفارق الحياة، بعد أن قام 6 أشخاص أجانب بخطفه واحتجازه بالإكراه تحت تهديد السلاح، واقتادوه إلى مسكنهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب المبرح، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة متأثرا بإصابته البالغة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه وبين شقيقة المتهم الأول، فقرروا الانتقام منه.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.