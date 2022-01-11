اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين بواقعة "تقديم الكفن" بعين شمس لـ15 فبراير المقبل

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:56 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بواقعة "تقديم الكفن" بعين شمس لـ15 فبراير المقبل محكمة ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة 3 متهمين من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بــ"فيديو تقديم الكفن"، في اتهامهم بالشروع في قتل مواطن واحتجازه وإجباره على توقيع ايصالات أمانة لجلسة 15 فبراير، لحضور المتهمين من محبسهم.

 

وكشف أمر الإحالة في قضية "تقديم الكفن"، أن المتهمين هددوا عائلة المجنى عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم، وألقوا الرعب فى نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين ، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضى لعقده، وفى هذا الموعد توجه المجنى عليهم الثلاثة رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء فى وجوههم، واقتيادهم من السيارة التى كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجنى عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا فى الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

 


تقديم الكفن

تأجيل القضية

واقعه الكفن

الجنايات

اخبار الحوادث

محكمة جنايات القاهرة

فيديو تقديم الكفن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"القودة" تنهى خصومة ثأرية عمرها 30 عاما فى أسوان.. القاتل يقدم كفنه لولى الدم فى حضور 4 آلاف شخص.. أسرة المجني عليه تقبله وتنهى سلسال الدم.. ورئيس مدينة إدفو: جهود لجان المصالحات أنهت 4 خصومات.. صور وفيديو

الإثنين، 03 يناير 2022 06:00 م

تأجيل محاكمة 34 متهما بقضية "تقديم الكفن" بعين شمس لـ28 مارس

الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:00 م

لحظة تقديم الكفن بين عائلتين فى سوهاج لإنهاء خصومة ثأرية عمرها 21 سنة.. لايف

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:58 م

تأجيل محاكمة 3 متهمين بالنصب فى واقعة "فيديو تقديم الكفن" لجلسة 21 ديسمبر

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 07:36 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة