تأجيل محاكمة 3 متهمين بواقعة "تقديم الكفن" بعين شمس لـ15 فبراير المقبل

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة 3 متهمين من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بــ"فيديو تقديم الكفن"، في اتهامهم بالشروع في قتل مواطن واحتجازه وإجباره على توقيع ايصالات أمانة لجلسة 15 فبراير، لحضور المتهمين من محبسهم.

وكشف أمر الإحالة في قضية "تقديم الكفن"، أن المتهمين هددوا عائلة المجنى عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم، وألقوا الرعب فى نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين ، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضى لعقده، وفى هذا الموعد توجه المجنى عليهم الثلاثة رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء فى وجوههم، واقتيادهم من السيارة التى كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجنى عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا فى الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.