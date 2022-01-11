تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية للخميس القادم

الدقهليه شريف الديب

قررت محكمة جنيات المنصورة تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، وإلقائه فى النيل ليوم الخميس القادم للمرافعة.

وقدم تلفزيون "اليوم السابع" في بث مباشر تغطية خاصة، لأولي جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، وإلقاءه فى النيل أمام محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية.



وطالب محامى المتهم باستدعاء الطبيبة الشرعية القائمة على مناظرة جثة المجنى عليه، وتشريحها مستنداً في ذلك إلى قولها إنه تعذر عليها معرفة الكيفية التى أدت لسبب الوفاه، في حين أن هناك من المظاهر البادية على جثة المتوفي، تنال من الإقرار بالاعتراف المنسوب للمتهم، والتى تنال من صحة التحريات التى تتطابق مع قول المتهم فيما صوره رئيس المباحث.



وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم "محمد أ. م."،32عامًا، محبوس، صاحب شركة بلاستيك، ومقيم في تقسيم ‏الكاكولا مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة، في الاتهامات الموجهة ‏إليه في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2874 لسنة ‏‏2021 كلي جنوب المنصورة.‏



ووجهت النيابة إلى المتهم أنه سبق جنايته بأخرى، وفي ذات المكان ‏وفي رابطة زمنية واحدة، ذلك بخطف المجني عليه، وكان ذلك بطريق التحايل ‏بأن أوهمه بسداد المستحقات المالية الخاصة به، وما أن خدعته ‏الحيلة تمكن من اقتياده داخل السيارة "د س ي 1769" وإبقائه بها لإقصائه بعيدًا عن ذويه والأعين ، وليتم الجريمة محل الاتهام السابق، وعلى النحو المبين ‏بالتحقيقات‎ .‎​