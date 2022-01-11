بلينكن يؤكد أهمية الروابط عبر الأطلسى فى اتصال بنظيره الهولندى الجديد

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا بنظيره الهولندي فوبكه هوكسترا، لتهنئته على تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة الهولندية الجديدة، وأكد - خلال الاتصال - أهمية الروابط عبر الأطلسي بالنسبة للأمن والازدهار العالميين.

وبحسب ما جاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تعهد بلينكن "بمواصلة تعزيز اتساع وعمق العلاقة بين الولايات المتحدة وهولندا، والبحث عن مجالات إضافية للتعاون العملي في الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي "جدد دعمه الراسخ لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة مزيد من العدوان الروسي المحتمل"، وشدد على التزام الولايات المتحدة بفرض تكاليف كبيرة في حالة قيام روسيا بتصعيد الإجراءات ضد أوكرانيا".

كما رفض بلينكن ما وصفه بـ "الضغط السياسي والإكراه الاقتصادي من جانب جمهورية الصين الشعبية، وشدد على التضامن مع ليتوانيا"، وفقا للبيان.

وكانت الحكومة الهولندية الجديدة برئاسة مارك روته قد أدت أمس الاثنين اليمين الدستورية أمام ملك البلاد ويليام ألكسندر.