بعد يوم من رحيله.. الورود تزين مدفن الإعلامى وائل الإبراشى بالدقهلية "لايف"

وائل الإبراشي.. قدم تليفزيون" اليوم السابع" قبل قليل بثا مباشرا من أمام مقبرة الإعلامى وائل الإبراشى، بعد يوم من دفنه بمسقط رأسه بشربين بالدقهلية، الذى وافته المنية مساء أمس الأول بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 58 عاما، وبعد يوم من رحيله يشهد محيط القبر حالة سكون، وتزين باب المقبرة الذى يحمل اسم شقيقه الأقرب إلى قلبه بالورود.
وأصيب الإعلامى وائل الإبراشي نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته أمس.
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