بث مباشر.. مدرب الونش: من صغره لديه رغبة أن يكون لاعبا مميزا

الشرقية - فتحية الديب

قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا من داخل نادي بلبيس بمحافظة الشرقية مسقط رأس اللاعب محمود الونش؛ وذلك بالتزامن مع مبارة المنتخب المصري مع نظيره منتخب نيجيريا في ضربة البداية لمباريات المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

في البداية أكد الكابتن، محمود خضر، مدرب اللاعب محمود حمدي الشهير بالونش، لاعب نادي الزمالك، أنه منذ صغره كان مميزًا، مشيرًا إلى أنه يعتبر أفضل لاعب في أفرقيا في مركزه، فضلا عن أخلاقة الحميدة وتواضعه وتربيته الطيبة، متمنيا له التوفيق وأن يكون نجم مبارة اليوم.