بث مباشر.. مدرب الونش: من صغره لديه رغبة أن يكون لاعبا مميزا

قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا من داخل نادي بلبيس بمحافظة الشرقية مسقط رأس اللاعب محمود الونش؛ وذلك بالتزامن مع مبارة المنتخب المصري مع نظيره منتخب نيجيريا في ضربة البداية لمباريات المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.
في البداية أكد الكابتن، محمود خضر، مدرب اللاعب محمود حمدي الشهير بالونش، لاعب نادي الزمالك، أنه منذ صغره كان مميزًا، مشيرًا إلى أنه يعتبر أفضل لاعب في أفرقيا في مركزه، فضلا عن أخلاقة الحميدة وتواضعه وتربيته الطيبة، متمنيا له التوفيق وأن يكون نجم مبارة اليوم.
ويسعى منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة للحفاظ على رقم قياسي عمره 18 عاماً في بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال مواجهة نيجيريا التي أقيمت في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "رومدى أدجيا" بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في المسابقة التي انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.
وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. محمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع كلاً من.. أحمد حجازى، محمود الونش، أحمد فتوح ، أكرم توفيق، في الوسط.. حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، في الهجوم.. مصطفي محمد.
وجاء تشكيل نيجيريا كتالي: حراسة المرمى: مادوكا أوكوي، الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون، الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو، الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.
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