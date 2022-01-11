بث مباشر.. تفاصيل حكم محكمة شمال القاهرة الإبتدائية فى قضية "كفن عين شمس"

كتب عبد الله محمود

أجرى اليوم السابع، بث مباشر من أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية المنعقدة في العباسية، بعد صدور حكم من محكمة جنح مستأنف عين شمس بحبس متهم لمدة سنة وتبرئة 3 آخرين من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كفن عين شمس" وذلك عن اتهامهم بارتكاب مخالفات مبان.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 من المتهمين بقضية "تقديم كفن عين شمس" إلى 15 فبراير القادم وذلك لتعذر حضورهم للمحكمة اليوم، حيث يواجهون تهمة خطف شخص واحتجازه تحت تهديد السلاح.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس 9 متهمين في عين شمس، حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت "النيابة العامة" فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما وبعد إخطار الشرطة.

وأضافت التحقيقات بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضي لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.