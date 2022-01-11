انتظار أهالى قرية الغنامية بالمنوفية لتشيّع جثمان شخصين بحادث معدية الموت.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قرية الغنامية محافظة المنوفية بعنوان "انتظار أهالي قرية الغنامية بمحافظة المنوفية لتشيّع جثمان شخصين بحادث غرق سيارة بمعدية الموت".

وتناول البث تجمع الأهالى في انتظار جثامين الضحايا لدفن جثمان زياد أحمد حسنى ومحمد صبرى سليمان، حيث انهار أهالي الضحايا فور خروج الجثامين من المياه بواسطة رجال الإنقاذ النهري الذين يبحثون عن باقى الأشخاص المفقودين من جراء هذا الحادث الأليم، حيث تمكنوا من إخراج 5 جثامين وتبقى 3 جثامين بالمياه.

وشهدت القرية حالة من الحزن الشديد بين الأهالي، فيما تجمع عدد من السيدات، في انتظار خروج أبنائهم وسط الدعوات بنجاة المفقودين، في وقت تأكد العثور على جثمانين انتشلهما فريق الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة.

على جانب آخر، انخرط أهالى الضحايا في البكاء والعويل داخل المقابر حزنا على فراق أبنائهم، بينما بدأ الرجال في الدعاء بالرحمة للفقيدين، داعين الله عز وجل أن يربط على قلب ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.