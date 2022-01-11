اليوم السابع
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انتشال جثمان أحد ضحايا سقوط سيارة من معدية النيل بمنشأة القناطر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:35 ص
انتشال جثمان أحد ضحايا سقوط سيارة من معدية النيل بمنشأة القناطر الانقاذ النهرى
كتب: سيد الخلفاوى

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انتشلت فرق الإنقاذ النهرى، منذ قليل جثمان "زياد أحمد حسن" أحد ضحايا حادث سقوط سيارة نصف نقل من معدية بقرية القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، ليرتفع عدد الجثامين إلى 4 ، وجارى البحث عن 4 مفقودين، بنهر النيل فرع رشيد.

وتمكنت فرق الإنقاذ مساء أمس من استخراخ 14 ناجي بحاله جيدة، كما انتشلت أمس جثمانين، وجاري استكمال اعمال المسح بحثا عن باقى الضحايا.

وشهدت قرية القطا التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، حادث سقوط سيارة نص نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية، قرية التفتيش.

وتتواجد قوات الشرطة والانقاذ النهرى، والاسعاف، كما تواصل فرق الانقاذ البحث عن 5 مفقودين، كما تجمع عدد من اهالى الضحايا، على جانبى النيل.

وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتي تماثلهم للشفاء.

كما كلف المحافظ ، خلال تواجده أمس بمكان الحادث، مديرية التضامن الإجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم .

 


الجيزة

معدية القطا

منشاة القناطر

اخبار الجيزة

حادث غرق

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