انتداب المعمل الجنائى لفحصة أثر حريق شقة فيصل وتحديد أسباب اشتعال النيران

كتب أحمد الجعفرى

انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة المعمل الجنائى لرفع الآدلة من موقع حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل بالطالبية؛ وفحصها وكتابة تقرير وافً عنها لتحديد أسباب ومصدر اشتعال النيران، وصرحت النيابة بدفن جثث الأطفال الأربعة ضحايا الحادث، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالة كلًا منهم.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة في واقعة مصرع 4 أطفال في حريق، اشتعل بشقة سكنية بمنطقة فيصل بالجيزة، حيث أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية.

ويستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الأطفال الأربعة الأشقاء لكشف ملابسات الحادث، وكيفية اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة فيصل، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة لمحاصرة الحريق وإخماده، وتبين مصرع 4 أطفال نتيجة الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ومن خلال الفحص تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث، وتبين وفاة 4 أشقاء وهم كلا من "جودي ع" 8 سنوات، و"يوسف ع" 6 سنوات، و"جولين ع" 4 سنوات، و"عبد الرحمن ع"، ويبلغ من العمر عام، نتيجة اختناقهم بالدخان، وتم نقلهم لمستشفي ام المصريين، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.