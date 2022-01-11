اليابان تمدد حظر دخول أجانب جدد حتى نهاية فبراير المقبل لمواجهة أوميكرون

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قررت الحكومة اليابانية، تمديد حظر دخول أجانب جدد إلى البلاد حتى نهاية فبراير المقبل، في إطار جهود الحد من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعلن عن مجموعة جديدة من الإجراءات لمواجهة الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالمتحور.

وأكد كيشيدا في تصريح له، أن إجراءات تشديد القيود على الحدود، والتي دخلت حيز التنفيذ أواخر نوفمبر الماضي، ستبقى سارية حتى نهاية فبراير المقبل، مع مراعاة القضايا الإنسانية والمصالح القومية عند تنفيذ التدابير كلما اقتضت الضرورة.. قائلا: "يعتزم التعاون مع الشعب من أجل التغلب على الوضع".

وعن نظام الرعاية الصحية، تخطط الحكومة اليابانية لزيادة الشفافية بخصوص بيانات نسب أسرّة المستشفيات المشغولة، وترمي الحكومة أيضا لتسريع وتيرة طرح الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات فيروس كورونا لكبار السن وآخرين من عامة الشعب.

ومن المقرر أن تطالب الحكومة المركزية من إدارات المحافظات تسريع برامج تحصين كبار السن بإقامة أماكن تطعيم كبيرة وتوفير أماكن أخرى واستغلال مخزونات اللقاحات في أنحاء البلاد