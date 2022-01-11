وقال كيشيدا للصحفيين، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، إن الحكومة ستعيد فتح مراكز التلقيح الجماعي التي تديرها قوات الدفاع الذاتي لإعطاء الجرعات الثالثة للمسنين بوتيرة أسرع، ثم البدء في إعطاء الجرعات المعززة للآخرين في مارس المقبل، قبل الموعد المخطط له في السابق.

والخطوات، التي تم الإعلان عنها جنبًا إلى جنب مع خطة لتمديد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية فبراير، هي جزء من جهود الحكومة لتعزيز الإجراءات المضادة ضد متغير أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير، بحسب مصادر مطلعة بالحكومة اليابانية.

وفيما يتعلق بتلقيح الأطفال دون سن 12 عامًا، ستشرع الحكومة اليابانية في خطوات الموافقة اللازمة لذلك مع الجهات الطبية لتلقيح أولئك الذين يرغبون في تلقي اللقاح، ومع التركيز على بدء البرنامج التعزيزي للأشخاص بخلاف كبار السن في مارس، تعتزم الحكومة توزيع 18 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 التابع لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا" والذي وافقت الحكومة على شرائه مؤخراً.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعطت موافقة سريعة الشهر الماضي على استخدام لقاح موديرنا، كحقنة معززة بعد إعطاء الضوء الأخضر في نوفمبر الماضي للقاح كوفيد-19 من شركة فايزر لنفس الاستخدام.