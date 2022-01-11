اليابان تؤكد إجراء كوريا الشمالية لثانى تجربة صاروخية فى أقل من أسبوع

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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي صباح اليوم، ليصبح ذلك ثاني صاروخ في أقل من أسبوع بعدما تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في أواخر العام الماضي بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو، إنه من المرجح أن تكون المقذوفة قد قطعت أقل من 700 كيلومتر، على افتراض أنها حلقت في مسار صاروخ باليستي تقليدي.

وتم إطلاق قذيفة واحدة على الأقل باتجاه الشرق من الداخل حوالي الساعة 7:25 صباحا ويقدر أنها سقطت في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وقالت الحكومة اليابانية إنه لم ترد تقارير بشأن أضرار لحقت بالسفن أو الطائرات.

من جانبه أدان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، تصرفات كوريا الشمالية ، قائلا: "إنه لأمر مؤسف للغاية أن تقوم البلاد بإطلاق صواريخ بشكل متكرر".

وكانت وسائل إعلام كورية جنوبية قد ذكرت، أن الصاروخ أطلق من محيط إقليم جاجانج الشمالي، وكانت مسافة انتقاله تعادل الصاروخ السابق ، لكنه حلّق بسرعة 10 أضعاف سرعة الصوت.