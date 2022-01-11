الولايات المتحدة تسجل 1.3 مليون إصابة جديدية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتبت: نهال أبو السعود

سجلت الولايات المتحدة 1.34 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الإثنين، وفقًا لإحصاء شبكة إن بي سي نيوز، حيث حطم معدل الحالات اليومي الأرقام القياسية العالمية مع ارتفاع عدد حالات العلاج فى المستشفيات بجميع أنحاء البلاد.

وتم تحديد ما لا يقل عن 1.343.167 إصابة جديدة يوم الاثنين، وفقًا لإحصاء NBC News ، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 1044970 حالة التي تم في 3 يناير.

وعادةً ما تكون أعداد الحالات اليومية مرتفعة في أيام الإثنين نظرًا لعدم قيام العديد من الولايات بالإبلاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك ، لا يزال الرقم يشير إلى ارتفاع كبير في الحالات في الولايات المتحدة مع استمرار انتشار أوميكرون.

كما يمثل أعلى إجمالي يومي مسجل لأي دولة في العالم، وفقًا لرويترز ، حيث سجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 61490917 حالة منذ بدء الجائحة اعتبارًا من يوم الاثنين.

ووصل متوسط ​​سبعة أيام للحالات في الولايات المتحدة أيضًا إلى أعلى نقطة له حتى الآن يوم الاثنين ، حيث بلغ متوسط ​​740594 حالة يوميًا ، حيث أبلغت 24 ولاية عن أعلى معدل لها في 7 أيام على الإطلاق.

جاءت الأرقام القياسية مع ارتفاع عدد حالات دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات في الولايات المتحدة ، حيث وصل متوسط ​​العلاج في المستشفى لمدة سبعة أيام إلى 135574 يوم الاثنين ، بزيادة 83.1% في الأسبوعين الماضيين.