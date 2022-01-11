نيودلهى(أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، 428 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 4 آلاف و461 حالة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن ولاية"ماهارشترا" تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1247 حالة بعد تسجيل 31 حالة جديدة، تليها ولاية "دلهي" التي سجلت 645 حالة بعد تسجيل 116 حالة جديدة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديد 1711 حالة، بعد تعافي 159 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد بهذا المتحور 2750 شخصا.

وسجلت الهند 168 ألفا و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35 مليونا و875 ألفا و790 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء، بارتفاع إجمالي الوفيات إلى 484 ألفا و213 شخصا بعد وفاة 277 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 69 ألفا و959 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و570 ألفا و131 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 821 ألفا و446 حالة.