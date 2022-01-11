اليوم السابع
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أكرم القصاص
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النيابة تحقق فى غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر وتستدعى الناجين لسماع شهادتهم

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:22 ص
النيابة تحقق فى غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر وتستدعى الناجين لسماع شهادتهم المستشار حماده الصاوي النائب العام-
إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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تلقت النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء. 
 
هذا وقد ألقي القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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