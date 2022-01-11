النمسا: رئيس البرلمان الأوروبى الراحل سياسى عظيم وملتزم

كتبت: هناء أبو العز

نعى رئيس المجلس الوطني في النمسا البرلمان فولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، معربا عن صدمته الشديدة لتلقي نبأ الوفاة.

وقال سوبوتكا، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الراحل يعتبر سياسيًا أوروبيًا عظيمًا وملتزمًا وبوفاته تخسر أوروبا رفيقًا مهمًا للغاية في الحرب ضد معاداة السامية، مشيدا بجهوده في دعم التعاون بين جميع البرلمانات الأوروبية موجها خالص التعازي لعائلته وأحبابه.

يشار إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي توفى اليوم عن 65 عاما وهو من أبرز السياسيين الإيطاليين.