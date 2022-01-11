النمسا: أعداد الإصابة بكورونا لازالت مستقرة وستبقى البلاد مفتوحة

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أكد وزير الصحة النمساوي فولفجانج موكشتاين، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بشكل حاد مؤخرا؛ ولكن أعداد المرضى بالمستشفيات لازالت مستقرة، ولذا ستبقى البلاد مفتوحة.



وقال موكشتاين - في تصريحات اليوم - إن الهدف هو عدم تصاعد الأزمة وإبقاء النمسا مفتوحة، موضحا أن الإغلاق يؤجل المشكلة ولا يحلها، وأن هولندا على سبيل المثال في وضع مغلق والإصابات تتزايد هناك.



وأضاف "لدينا الآن مجموعة تدابير صارمة والتي ستساعدنا على تجاوز الأزمة ومازلنا متفائلين".



ومن جانب آخر.. سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا حيث بلغت 11 ألفا و516 إصابة جديدة، و17 حالة وفاة خلال 24 ساعة.