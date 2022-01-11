المرور يضبط 533 مخالفة مرورية وحالتي تعاطي مخدرات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة .عن تحرير نحو 533 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات

تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 71 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى في 94 مخالفة وتحرير 116 مخالفة غرامة ونش ، وسحب تراخيص 31 مسببات الحوادث وسحب تراخيص 102حالة لعدم قبول التصالح كما أسفرت الحملة عن تحرير 115 مخالفة متنوعة.

كما تم تنظيم حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها في ضبط عدة قضايا وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم، من ضبط 5 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة