اليوم السابع
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المدارس تعلن تطعيم طلابها بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:07 م
المدارس تعلن تطعيم طلابها بالجرعة الثانية من لقاح كورونا وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلنت بعض المدارس الثانوى العام بدء تلقيح طلابها بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تطعيم الطلاب ضد كورونا مستمر بالتنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة، ونسبة كبيرة تلقت اللقاح، كما أن الوزارة والمدارس تعمل بشكل مستمر ومتواصل على توعية الطلاب بأهمية الحصول على اللقاح. 
 
فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن جميع الطلاب لهم حق دخول امتحان الفصل الدراسى الأول بلا استثناء حتى غير الحاصلين على لقاح كورونا، لافتة إلى أن تطعيم الطلاب فى هذا السن اختيارى وليس اجبارى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت فى وقت سابق خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنسيق مع الجهات الصحية لتشجيع طلاب المدارس على تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، من المرحلة العمرية 15-18 سنة من خلال "استمارة الموافقة المستنيرة".
 
وشددت مديريات التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

التربية والتعليم

لقاح كورونا

تطعيم الطلاب لقاح كورونا

امتحانات الفصل الدراسي الأول

اليوم السابع بلس

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