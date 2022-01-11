اللواء علي أباظة: شرطة متطورة تستخدم تقنيات حديثة في الجمهورية الجديدة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قال اللواء علي أباظة مدير مباحث الإنترنت الأسبق، إن الشرطة في الجمهورية الجديدة توسعت في مجال التكنولوجيا، وباتت قادرة على مكافحة جميع الجرائم الإلكترونية، وتوجيه ضربات استباقية للقائمين عليها، ما ساهم في خلق حالة من الهدوء بالبلاد.

ونوه "أباظة" في تصريحات لليوم السابع، أن الشرطة في الجهورية الجديدة، تشهد ثورة تطوير ضخمة، لا سيما فيما يتعلق بملاحقة الجرائم الالكترونية، والحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين، لا سيما أن المجرم المعلوماتى يتميز بقدر من العلم وقدرة على استعمال تلك التقنيات، وبعضهم لديه مهارة فائقة، وهم من يطلق عليهم أصحاب اللياقات البيضاء، حيث يرتكبون جرائمهم وهم جالسون فى أماكنهم، والجريمة الإلكترونية عابرة للحدود، ويتم استخدام التقنيات الحديثة فيها، وهناك دوافع مختلفة لارتكاب هذه الجرائم، «انتقام، اثبات ذات، ظهور فى دور البطل»، ويصعب الإثبات فى هذه الجرائم لسهولة محو الأدلة، ويتم استخدام تقنيات وفنيات عالية لضبط هذه الجرائم، وهناك سرعة فى الضبط وإقامة للأدلة.