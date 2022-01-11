الكرملين: لا نرى ما يدعو للتفاؤل بشأن محادثات روسيا ـ أمريكا حول الضمانات الأمنية

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن موسكو لا ترى حتى الآن داعيا للتفاؤل بشأن نتائج المحادثات الروسية - الأمريكية في جنيف حول الضمانات الأمنية.
وقال بيسكوف، في إطار تقييمه للمحادثات التي جرت أمس في جنيف، بين الوفدين الروسي والأمريكي، حول التوصل لضمانات أمنية وفقا لـ"روسيا اليوم" الإخبارية، " إن ما يهم في المفاوضات هي النتائج، وليست عملية التفاوض في حد ذاتها، ليس هناك ما يمكن قوله حول النتيجة حتى الآن، هناك عدة جولات أخرى قادمة ستسمح بفهم أوضح، الآن، للأسف، من غير الممكن استخلاص أي استنتاجات أخرى".
وأعلن بيسكوف عدم وجود موعد محدد ودقيق بشأن إنهاء المباحثات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية المطلوبة، مؤكدا في نفس الوقت أن بلاده لا يروق لها المماطلة اللانهائية لهذه العملية.
وقال بيسكوف "أمامنا عدة جولات أخرى في إطار المشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستسمح بتوضيح دقيق للصورة المتعلقة بهذه المباحثات".
وأضاف " للأسف، لا نستطيع الحديث حاليا عن نتائج المباحثات، التي جرت أمس الاثنين بيننا وبين الولايات المتحدة في جنيف"، موضحا أن بلاده لا تضع موعدا محددا ودقيقا لهذه المشاورات.
يُذكر أن موسكو عندما طرحت مطالبها الأمنية - في 17 ديسمبر الماضي - كانت تصر على الحصول على رد فوري على هذه المطالب من الولايات المتحدة.
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