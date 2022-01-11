"القومى للبحوث": استكمال المرحلة الأولى من تجارب اللقاح المصرى الأسبوع المقبل

ماجد تمراز

قال الدكتور محمد على رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن المتحورات والطفرات الخاصة بأى فيروس لا يمكن لأحد توقعها، خاصة وأن كل متحور منهم له تأثير على سلوك الفيروس، ولا يمكن التوقع بأن يكون هذا السلوك أكثر شراسة أو بسيط، مشيرًا إلى أنه حتى الآن متحور أوميكرون خفيف ولا يؤدى للوفيات ويظل في الجهاز التنفسي العلوى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن": "مازلنا نعمل في اللقاح المصري ، في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية وتوقفت لمدة أسبوعين من أجل المراجعة، وبعدها تم عمل بعض التعديلات من المصنع، وسيتم استكمالها تلك المرحلة الأسبوع المقبل".

وتابع رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث: "اللقاح له تأثير رائع ونحن امتكلنا التكنولوجيا ونستطيع أن نجرى أى تعديل خاص باللقاحات وفقا لأى متحور قد يظهر فى أى وقت".